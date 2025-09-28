モデルプレス＝2025/09/28】人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸氏・ノ村優介氏／講談社「週刊少年マガジン」連載）が、実写映画化されることが決定。2025年9月中旬よりクランクインし、ワールドカップイヤーとなる2026年夏の公開を目指していることがわかった。【写真】「ブルーロック」糸師凛＆潔世一「anan」表紙飾る◆「ブルーロック」実写映画化決定同作は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライ