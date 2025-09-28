動画「人工知能の指標としてのJQあるいはCQ」にて、脳科学者・茂木健一郎氏が、AI時代に求められる知性の新たな指標について自身の見解を示した。茂木氏は、人工知能が飛躍的な進化を遂げる中、「何を計算させるかというときに世界モデルがカギになる」と語り、AIが“何を選択するか”においても人間と同様、世界に対する深い知識や教養が良い判断・選択につながると指摘した。 従来のIQ（知能指数）について茂木氏は、「IQテス