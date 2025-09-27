Photo: 山田洋路 2025年9月12日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホの翻訳アプリはとても賢く進化していますが、いざというときに起動に手間取ったり、会話の自然な流れを妨げてしまったり…といったもどかしさも。そんなシーンでの「あと1歩感」を橋渡しするのが、スマート翻訳機「Wooask A8」です。こ