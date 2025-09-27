米軍幹部らを突如招集したヘグセス国防長官。会合で「戦士の気質」について語るという/Julia Demaree Nikhinson/AP/File（ＣＮＮ）ヘグゼス米国防長官は来週、バージニア州で数百人の将軍や提督を招集する異例の会合を開く予定だ。ここでへグセス氏は国防総省を「戦争省」に再編する政権の計画について説明すると共に、軍人に求められる新たな基準を概説するとみられる。計画に詳しい６人の関係者が明らかにした。ホワイトハウス当