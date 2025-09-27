状況が一変2024年2月に亡くなった映画プロデューサーの叶井俊太郎さん（享年56）は、最初から家で死ぬと決めていたわけではなかった。当初はホスピスを考え、妻で漫画家の倉田真由美さん（54）に「調べておいて」と頼んでいたほどだ。しかし、入院や処置を重ねる過程で「病院は二度とごめんだ」と感じ、「家で死ぬから」と告げたという。最新刊『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』