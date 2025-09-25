人気ポイ活系YouTuberのネコ山さんが、最新動画『チャージキャンペーンまとめ JRE BANK デビット アプラスカード』を公開し、注目のキャンペーンを2本立てで徹底解説。今回は「今年はいいキャンペーン来てないっすよね」と渋い雰囲気からスタートし、ポイ活の現状と攻略テクについて語った。 動画冒頭でネコ山さんは、「米国株のアンゲが止まんないっすよ。もう怖いぐらいっすね」と自身の