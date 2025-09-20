5²ó¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¡Ä¡Ö¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢µÕÅ¾¤Î52¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÏNHK¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥ì¥¤¤Î³°³Ñ¹â¤á¡¢95.5¥Þ