米人気歌手ビヨンセの未発表曲やツアー計画、その他の「機密情報」をツアークルーの車から盗んだ疑いで容疑者が１７日、逮捕された。米ニューヨーク・ポスト紙が先日、報じた。アトランタ警察によると、逮捕されたケルビン・エバンス容疑者は、窃盗目的で車両に侵入した罪と、仮釈放違反の罪でアトランタのフルトン郡刑務所に収監された。エバンス容疑者は逮捕されたものの、警察はビヨンセの貴重な未発表曲が大量に収録された