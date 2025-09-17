DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキドは、2025年9月17日（水）21時発表の最新ドローン「DJI MINI 5 PRO（ミニ ５ プロ）」の取り扱いを開始した。5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載し、4K/120fps の高解像度と高いイメージング性能により、どんな映像でも驚くほどの鮮明さを実現する。縦撮影や225° 回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能などを採用し、プロ