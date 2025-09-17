しっかりとした生地感が特徴で、カジュアルになりすぎずキレイめに着こなせる【GU（ジーユー）】の「ヘビーウェイトスウェットシリーズ」。今回は、ショートパーカやナロースカートなど、夏から秋のシフトコーデに活躍しそうな「おしゃれスウェット」をご紹介。SNSでも話題になる、毎年定番の人気シリーズは、今年も品薄になりそうな予感……。全カラー・全サ