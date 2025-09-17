今では1000万人以上が利用しているふるさと納税のポイント禁止を巡り、16日に楽天グループが国を訴えた裁判が始まりました。今後、ふるさと納税はどのように変わっていくのでしょうか。食品から日用品まで豊富な返礼品で人気のふるさと納税。返礼品のみならず仲介サイトを利用して申し込んだ際にもらえるポイントも人気の要因となっていますが、そのポイント付与が10月から禁止になることが決まっていました。あと2週間と迫る中、