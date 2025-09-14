ボースウィックは7回82球を投げて3安打無失点6KU-18野球日本代表「侍ジャパン」は14日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」決勝戦で米国代表に0-2で完封負けを喫した。世界一連覇に立ちはだかったのは、米国の198cm右腕コールマン・ボースウィック。「高校生に打てる訳ない」と圧倒的なピッチングで度肝を抜いた。付け入る隙がなかった。日本は初回に内野安打と