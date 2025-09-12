¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¤¬»î¹ç¤ò´ÑÀï¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼0 ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²÷¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¡£¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡ÈÂçÊª¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç´ÑÀï¡£È¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£8²ó¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î18¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥à¡¼¥­¡¼