スシローは、9月10日から期間限定でオープンワールドRPG「原神」とのコラボキャンペーンを開始しました。昨年2月のコラボではすぐに売り切れと大人気のキャンペーンが帰ってくるということで、注目している人も多いはず。都内で行われた試食会で、ひと足先に全メニューをチェックしてきました。9月10日より開催中の原神コラボキャンペーン今回の「原神」コラボでは、コラボ限定のオリジナルカードやピックが付いてくるメニューだけ