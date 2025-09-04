大分県の最低賃金について、審議会は初の1000円を超える1035円とするよう大分労働局に答申しました。 【写真を見る】大分県最低賃金、来年1月から1035円に審議会が引き上げ答申過去最大81円引き上げ 現行954円の大分県の最低賃金の引き上げを審議する7回目の専門部会が、４日午後5時から行われました。 最低賃金をめぐっては、労働者側と使用者側の代表が7月中旬から審議を進め続けてきましたが、労使の折り合いがつがず、9