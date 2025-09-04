１００円ショップ「ダイソー」が手がけるトレーディングカードゲーム「蟲神器（むしじんぎ）」が、小学生世代を中心に人気を集めている。２０２２年の発売から累計販売数は１２００万セットを超え、全国各地で大会が開かれる。空前のブームが起きた背景には、１００円ショップならではの手頃さや、集めるとオリジナル昆虫図鑑が完成するといった楽しみ方があるようだ。（塚本康平）小学生に人気「オオカレエダカマキリを召喚！