[故障者情報]徳島ヴォルティスは4日、FWルーカス・バルセロスが右ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。8月16日のJ2第26節・ジェフユナイテッド千葉戦で負傷。復帰の時期については、受傷日から約8週だという。ブラジル国籍の同選手は大邱FC(韓国)から今季加入し、ここまでJ2リーグ戦24試合で8ゴールを記録。また、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で2試合に出場していた。