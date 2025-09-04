この夏、「災害級の暑さ」という言葉を何度聞いたでしょうか？ 日差しが肌に突き刺さるようで、もはや痛い！観測史上最高の41.8℃という記録も出ました（群馬県）。9月も猛暑日が続くと予想されていて、もうヘトヘトですね。この異常な暑さが続く中、「“極暑バテ”が進行し、免疫力の低下につながる人が増えています」と警鐘を鳴らすのは、“現代バテの専門家”谷口英喜医師です（神奈川県済生会 横浜市東部病院 患者支援センター