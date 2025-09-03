ニューストップ > 国内ニュース > 軽自動車が直進してきて…あわや正面衝突 互いに急ブレーキをかけた… 時事ニュース 国内の事件・事故 愛知県 FNNプライムオンライン 軽自動車が直進してきて…あわや正面衝突 互いに急ブレーキをかけた結果は 2025年9月3日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知・豊田市の交差点であわや衝突の危険な瞬間が撮影された 赤信号で軽自動車が直進し、右折中だった車と正面衝突寸前に 互いに急ブレーキをかけて衝突を免れ、撮影者は恐怖を振り返っている 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時27分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 2025年9月3日 5時0分 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分