元西武のマキノン氏が語る大谷との2か月元西武のデビッド・マキノン氏は2022年、エンゼルスに所属し、現ドジャース・大谷翔平投手と共にプレーした。約2か月間だったが、二刀流から受けた衝撃は大きかった。中でも驚いたのは日常の姿のギャップ。「億万長者だとは気が付かない格好をしています。実際には、億万長者なんですがね！」と笑った。マキノン氏は同年、開幕を3Aソルトレークで迎え、6月にメジャー初昇格。「ロッカー