警察庁などは２８日未明、中国政府が支援するサイバー攻撃集団「ソルトタイフーン」が、世界各国の重要インフラなどを標的に活動しているとして、米国が作成した注意喚起の文書に計１３か国で署名したと発表した。攻撃元を名指しで非難するのは「パブリック・アトリビューション」と呼ばれ、日本政府としては９例目。警察庁によると、ソルトタイフーンは２０２１年以降、各国の政府や交通、電気通信事業者などを標的にサイバ