サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」「400-HS054（4極ミニプラグ）」と専用スタンド「400-HS-STN2」を発売した。■頭に装着しない快適スタイル一般的なヘッドセットが苦手な方にぴったりの受話器型デザイン。髪型を崩さず、長時間の使用でも頭や耳に負担がかからない。自然に手になじむ形状で、電話感覚の安心した通話体験を