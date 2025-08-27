大宮WOMENの田中聖愛が初ゴール、父は元日本代表ワンダーボーイ田中達也氏RB大宮アルディージャWOMENは8月24日にAC長野パルセイロレディースと対戦。2-3で敗れる結果となったが、元日本代表FW田中達也氏を父に持つ“ワンダーガール”FW田中聖愛が初ゴールを記録した。ホームに長野を迎えた大宮は前半16分、17分に連続失点。1点を返して後半を迎えたが、MF菊池まりあに決められ、再び2点のビハインドを背負った。そうしたなか