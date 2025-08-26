日本代表MF遠藤航が所属する世界的強豪リヴァプール。プレミアリーグ2連覇を目指すチームは、25日に行われた第2節ニューカッスル戦で3-2の劇的勝利を飾った。終盤の後半43分に同点に追いつかれるも、後半アディショナルタイム10分に弱冠16歳のFWリオ・ングモハが値千金の決勝ゴールを奪っている。この試合では前半アディショナルタイムにニューカッスルFWアンソニー・ゴードンがリヴァプールDFフィルヒル・ファンダイクに対する危