球団発表ドジャースは22日（日本時間23日）、タナー・スコット投手を負傷者リスト（IL）から復帰させた。代わって、マット・サウアー投手をオプションでマイナー降格させた。31歳のスコットは1月に4年総額7200万ドル（約106億円）でドジャース入り。今季は47試合登板。1勝2敗19セーブ、防御率4.14をマークしていたが、7月22日（同23日）に肘の炎症でIL入りしていた。代わって降格したサウアーは前日21日（同22日）に昇格した