夏の甲子園で大会途中に出場を辞退した広島代表の広陵高校。前代未聞の事態を引き起こしたのは、SNSで立て続けに拡散した「知られざる不祥事」だった。屈指の強豪校で、長きにわたって“君臨”する指揮官の光と影に迫る。＊＊＊【写真を見る】「出場した選手にも加害者が」夏の甲子園で初戦突破した広陵高校野球部のメンバー熱湯をかけられ、性器を触られ……広陵は春夏通算で甲子園出場53回、全国制覇3回（いずれも春）の