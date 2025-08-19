私はトモカ。学生時代の友人アンリから「久しぶりに会おうよ」と連絡があって、悩んでしまいました。というのも、アンリは楽しい人ではあるのですが……最近になって私の生活にアレコレと意見するようになってきたのです。私はそれがユウウツ。人それぞれライフスタイルや価値観が違うのですから、たとえ自分の理想とは違っても、可能なかぎり放っておいてほしいのです。しかしそれ以外は気の合う友だちですし、なにより学生時代か