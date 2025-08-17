º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¥ê¥ì¡¼Âè»°½½¶åÌë¡Û¤ª»³¤Ç¿©¤Ù¤ë¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³ÅÐ»³º×¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥Þ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë8·î5Æü¤Ï»³¤´ÈÓ¤ÎÆü¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³ÅÐ»³º×¤È¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¥ê¥ì¡¼¤ËÊØ¾è¤·¤Æ»³¤Ë¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¤òºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª ¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä ½é¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¼ê·Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ä﻿&#652