シンガポール華字メディアの連合早報は13日、中国の国有造船会社2社の合併に関連し、中国の「軍民融合」戦略の実行能力が増強されることになるとする専門家の分析を紹介した。記事はまず、米ウォール・ストリート・ジャーナルなどの報道を引用し、中国の国有造船会社の中国船舶工業（中国船舶）と中国船舶重工（中国重工）の1151億元（約2兆3600億円）規模の合併が今週完了し、世界最大の造船会社が誕生する見通しであることを伝え