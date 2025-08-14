千利休の流れをくむ茶の湯の文化を世界に広めた茶道裏千家前家元の千玄室（せん・げんしつ）さんが１４日午前０時４２分、死去した。１０２歳だった。千家は三代宗旦（そうたん）の三男宗左（そうさ）が表千家、四男宗室が裏千家、次男宗守（そうしゅ）が武者小路千家を興し、三千家として現在に続く。千さんは裏千家十四代家元の長男として誕生。同志社大から学徒出陣で海軍に入隊し、特攻隊に志願するが出撃することなく生