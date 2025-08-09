たてごとアザラシの赤ちゃんがモデルの『しろたん』のプライズゲーム用景品「しろたん＆らっこいぬぬいぐるみMEGA」と「しろたんミニフィギュア」が、モーリーファンタジー、PALOをはじめとするアミューズメント施設において8月15日（金）より順次展開される。＞＞＞しろたんプライズを全種チェック！（写真5点）『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてご