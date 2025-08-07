◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦津田学園５Ｘ―４叡明＝延長１２回タイブレーク＝（７日・甲子園）津田学園（三重）が叡明（埼玉）との延長１２回の死闘を制し、６年ぶりの２回戦進出を果たした。初回に相手のエラーが絡み１点を先制。４回まで３―１とリードするも、５回に同点に追いつかれた。その後、両者譲らぬ展開で、今大会２度目の延長戦へ突入。試合が決まったのは１２回。相手投手がバント処理