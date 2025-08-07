記者会見するトランプ米大統領＝5日、ワシントン（AP＝共同）【モスクワ、ワシントン共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は7日、ロシアと米国がプーチン、トランプ両大統領の首脳会談を近日中に実施することで原則的に合意したと述べた。開催地も合意しており、詳細は追って発表するとした。来週開催の目標も設定され、両国は準備に入った。タス通信が報じた。トランプ氏は6日、ロシアとウクライナの停戦交渉を巡り、近くプ