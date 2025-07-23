大躍進した参政党や“歴史的大敗”をした自民党など、さまざまな動向が見られた今回の参議院選挙。【映像】日本維新の会が公開した“コント動画”ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、コメンテーターで日本大学危機管理学部教授／東工大特任教授の西田亮介氏と総括した。今回の参院選では自民党・公明党が議席を大幅に減らし、国民民主党・参政党が大幅増となった。また、投票率は前回の参院選と比べて6.46ポイント増え58.51％