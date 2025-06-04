¡ÚNintendo Switch 2¡Û 6·î5Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡§49,980±ß ¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¥»¥Ã¥È ÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡§53,980±ß Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§69,980±ß Ç¤Å·Æ²¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤ÎÈ¬Ã«ÏÂÉ§»á¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖNintendo Switch 2¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¡ÈÍîÁª¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ È¬Ã«»á¤Ï¡¢¥áー¥ë¥½¥Õ¥È¡Ö¥Ý