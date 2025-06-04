Ç¤Å·Æ²¡¦¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤ÎÈ¬Ã«ÏÂÉ§»á¤¬¡ÖSwitch2¡×ÍîÁª¤òÊó¹ð¡£¡ÈÉáÄÌ¤Ë¼«Èñ¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤·º×¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡É
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤ÎÈ¬Ã«ÏÂÉ§»á¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖNintendo Switch 2¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¡ÈÍîÁª¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡È¬Ã«»á¤Ï¡¢¥áー¥ë¥½¥Õ¥È¡Ö¥Ý¥¹¥È¥Ú¥Ã¥È¡×¤ä¥¢¥Ë¥á¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈô¹ÔÁõÃÖ¡Ö¥áー¥ô¥§¡×¤Î¼Âµ¡¤òºî¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¹¥«¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¸½ºß¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø Èþ½Ñ³ØÉô ÀèÃ¼·Ý½ÑÉ½¸½²Ê ¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó·Ý½Ñ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡6·î3Æü¤Ï¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤ÎÂè3²ó¡ÖNintendo Switch 2¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬Ã«»á¤ÏX¤Ë¤Æ¡ÖÍîÁª¤·¤¿¡£¡£¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÇ¤Å·Æ²¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈN¼Ò¤È´Ø·¸¤Ê¤¤°ìÈÌ¿Í¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ÈÉáÄÌ¤Ë¼«Èñ¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤·º×¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍîÁª¤·¤¿¡£¡£¡£- È¬Ã«ÏÂÉ§ (@hachiya) June 3, 2025
(C)