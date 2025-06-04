新型「めちゃ小さいクルマ」実車登場！電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売を手がけるグラフィットは、大阪・関西万博において、新型「WAKU MOBI（ワクモビ）」の屋外デモンストレーションを2025年5月22日から26日まで実施しました。新型「めちゃ小さいクルマ」実車登場！WAKU MOBIは、グラフィットが開発中の四輪型特定小型原動機付自転車です。【画像】超カッコいい！ これが新型「めちゃ小さいクルマ」です！（8枚