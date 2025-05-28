アップル（Apple）は、2024年のApp Storeにおける不正行為への対策状況を発表した。 同社によると、過去5年間で90億ドル以上の不正取引を阻止し、特に2024年には20億ドル以上の不正取引を防いだという。また、リスクの高いアプリの登録も約200万件をブロックし、ユーザーへの被害を未然に防いだと説明している。 不正防止のため、アップルは専用インフラを運用し、悪意のあるデベロッパーアカウ