巨人は１７日、６月２８日（土）のＤｅＮＡ戦（午後２時試合開始）で、野球観戦イベント「ＧＩＡＮＴＳ恋活ｉｎ東京ドーム」を開催すると発表した。球団としては初の企画。ＧＩＡＮＴＳＩＤの会員（ジャイアンツファンの２０〜３９歳の男女計７０名）を対象にジャイアンツ好きという趣味や、野球観戦という共通の体験を通じて距離を縮めてもらえたらという「恋活イベント」。１８日正午から５月２日まで応募を行い、抽選