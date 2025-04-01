¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬4·î2Æü¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡ÖÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢EU¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤Ë50%¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥³¥á¤Ë700%¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3·î31Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÆü