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ロックバンド「THE FOOL」のベーシスト、中嶋一徳さんが死去 67歳

by ライブドアニュース編集部

  • ロックバンド「THE FOOOL」のベーシスト、中嶋一徳さんが29日に死去した
  • 23年に公開されたバンドの軌跡を描いたドキュメンタリーを公式が公開
  • 公式は「享年67でした」と報告し、バンドメンバーだった福島誠二も伝えた
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