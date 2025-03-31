ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ロックバンド「THE FOOL」のベーシスト、中嶋一徳さんが死去 67歳 エンタメ・芸能ニュース 訃報・おくやみ スポニチアネックス ロックバンド「THE FOOL」のベーシスト、中嶋一徳さんが死去 67歳 2025年3月31日 9時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ロックバンド「THE FOOOL」のベーシスト、中嶋一徳さんが29日に死去した 23年に公開されたバンドの軌跡を描いたドキュメンタリーを公式が公開 公式は「享年67でした」と報告し、バンドメンバーだった福島誠二も伝えた 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平の愛犬デコピン、「もぐもぐタイム」楽しむ！ 入れ物は「山本由伸先生による超大作」備前焼 2025年3月24日 11時6分 映画監督の篠田正浩さん死去、９４歳…「心中天網島」「瀬戸内少年野球団」 2025年3月27日 16時29分 なでしこJがニールセン監督体制初の国内試合メンバーを発表! GK木稲瑠那、DF佐々木里緒が初招集へ 2025年3月27日 14時29分 女優もMCも“なんでもこなす多才”影山優佳、内田篤人氏ら賞賛「影、すげーな！」 2025年3月24日 22時9分 「ゴッドタン」にハリウッドスター出演！？キンタロー。×佐久間宣行TVerオリジナルコンテンツ配信 2025年3月26日 21時0分