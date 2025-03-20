会話における質問は単なる情報収集ではなく、相手との関係を左右する大切な要素。しかし、質問の仕方や答え方によっては知らず知らずのうちに距離ができ、信頼を失っているかもしれません。相手との関係を深める質問のコツについてみていきましょう。プレゼンス・コンサルタントの丸山ゆ利絵氏の著書『一流のエグゼクティブが実践する 初対面から信頼関係を築く 第一印象の磨き方』（日本実業出版社）より、詳しく解説します。ポジ