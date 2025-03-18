大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）、佐々木朗希投手（２３）を擁するドジャースが、今後５年間で新たに３人の日本人選手獲得を目指していると１７日（日本時間１８日）、米複数メディアが報じた。米誌「スポーツイラストレイテッド」は「ドジャース幹部、日本人選手の獲得にすでに注力していると語る」との記事を掲載した。今回の日本遠征に触れ「この日本への遠征は、日本人の才能ある３人によってファン層が飛躍