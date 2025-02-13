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成田修造氏が日本の子育てに関する投稿で持論「日本やばいんよまじで」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 成田修造氏が13日までにTwitterで、日本の子育てについて持論を展開した
  • 「日本やばいんよまじで」「ベビーシッターはいないし高い」などと投稿
  • ユーザーからは「マジで地獄」「そりゃ少子化なるわ」などの声が寄せられた
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