中居正広氏と女性のトラブルをめぐり、フジテレビと親会社の第三者委員会は類似する事案がなかったか調査するため、社外の関係者から情報提供を呼びかける「ホットライン」を設置したと発表しました。中居氏と女性のトラブルをめぐり、フジテレビと親会社の「フジ・メディア・ホールディングス」は先月23日、独立した第三者委員会を設置し、社内での調査を進めています。こうしたなか、第三者委員会はきょう、過去にフジテレビや親