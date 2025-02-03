(お客さん)「おいしい恵方巻きを買って食べようかなと思って」「家族で恵方巻きを食べる」 【写真を見る】恵方巻きにも値上げの波 平均136円値上げで1090円超 「縁起物なので…」あきらめの声も 2月2日、名古屋市東区にある「桜すし本店」では約500本の恵方巻きを販売。エビ、アナゴ、卵にかんぴょうなどが入った人気の恵方巻きは、1本1400円でした。 (平野菫記者)「海鮮のうまみがしっかり伝わる。のりの風味も感じられて本当