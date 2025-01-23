目指せ30歳までに100万円！家計を見直し、日々の買い物もまずは「節約」！と思ってスーパーに行ってきたはいいけれど…なんかちょっと間違ってる！？「まとめ買い」は節約になる？（著・黒田尚子／マンガ・月野まる）▶次の話 確かに自炊は節約になるけれど…。それって本当に私に合ってる？＼お金超ビギナーさんに！／"どんどん貯まる"体質になるマンガで読む「お金の本」「NISA？iDeCoって…？」「老後が心配…」な方