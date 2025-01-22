不倫したのは自分なのに、なぜか被害者面してくる夫もいますよね。「悪いのはあんたの方だ！」と、ズバッと言い返した奥さんもいるようです。今回は、「被害者ヅラする不倫夫に言い返した話」から、子どもを盾にしてきた夫のエピソードをご紹介します。「子どもが可哀想だ」と怒る夫に…「夫の不倫が原因で、離婚を話し合っていたときのこと。すると、夫はまるで自分が被害者のように号泣しながら言ってきました。『なんで離婚しな