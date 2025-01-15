「料理エッセイ」という側面が強い自伝本秋篠宮家の長女・眞子さん（33）と小室圭さん（33）の結婚から早3年。この間、表舞台から姿を消していた圭さんの母・佳代さん（58）が近く「自伝エッセイ」を出版する。取材で浮かび上がった、佳代さんの意外な近況とは。＊＊＊【写真を見る】2月に発売される佳代さんの自伝エッセイその内容とは2月6日に著書『ブランニューデイ あたらしい日』（内外出版社）を出版予定の佳代さん