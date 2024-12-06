お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（35）が5日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。相方・池田直人（31）と、ピン芸人おばたのお兄さん（36）は不仲だと暴露した。この日、コンビそろって出演したレインボー。池田についてジャンボは「前はおばたのお兄さんとコンビを組んでいた。池田もおばたもいいやつなんですけど、震えるくらい憎しみ合っていた。めちゃくちゃ仲が悪かった。今でも仲が悪い